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Campana de la cocina, ¿cada cuánto tiempo hay que limpiarla?

By Redacción Carabobo
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Campana de la cocina
Foto: Aire de Santa fe.

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La campana de la cocina debe limpiarse, por norma general, cada 1 a 3 meses, dependiendo de la frecuencia de uso. Para un uso diario intenso, se recomienda limpiar los filtros cada dos semanas.

Mientras que el exterior se beneficia de un mantenimiento ligero semanal para evitar la acumulación de grasa. Todo depende del uso de la misma, un consejo de los técnicos, desconéctala del tomacorriente si no la estas usando.

El mantenimiento de esta es muy importante, ya que la misma es uno de los principales ayudantes de la cocina. Y evita que la grasa tome algunos puntos de la misma.

Campana de la cocina

Filtros de metal: Lavar cada mes o cada 2-3 semanas si cocinas a diario.

Filtros de carbón (antiolor): Deben sustituirse cada 3-6 meses.

Limpieza profunda: Desmontar filtros y limpiar interior/exterior cada 2 meses.

Para limpiarla

Agua caliente

Bicarbonato de sodio

Vinagre blanco

Un recipiente grande

Esponja o cepillo

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SourceAire de Santa Fe
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