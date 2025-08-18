Compartir

Con el objetivo de promover la masificación deportiva en la región, se llevó a cabo el Campeonato Regional de Aguas Abiertas «Copa La Rosa 2025» en los espacios de playa La Rosa en el municipio Puerto Cabello, con el apoyo de la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (Fundadeporte).

Más de 100 atletas de las categorías federado masculino y femenino, infantil y master, se dieron cita en esta actividad que servirá como preparación para el Campeonato Nacional de Aguas Abiertas que se celebrará en el estado Sucre, así como ser una ventana para acumular puntos que les permita obtener cupo a diferentes competiciones.

«Un total de 120 atletas de ocho clubes dijeron presente en este importante evento, donde todos los atletas mostraron su entusiasmo por organizar competencias de esta disciplina, donde buscamos no solo masificar este deporte, sino para potenciar el turismo hacia las playas de nuestra región, es por eso que seguimos de la mano con todas las autoridades para seguir fomentando el deporte y la recreación», expresó Roger Uzcátegui, director de alto rendimiento de Fundadeporte.

Campeonato Regional de Aguas Abiertas

Por su parte, Raúl Pérez, presidente de la Asociación de Deportes Acuáticos del estado Carabobo, destacó la importancia de retomar los eventos en aguas abiertas en la región, para así formar a los nadadores en esta especialidad.

«Este es el primer campeonato de aguas abiertas que hacemos en la región luego de cuatro años, y con el apoyo de todas las autoridades hemos podido reactivar esta modalidad para mejorar la preparación de nuestros competidores», dijo.

Cabe recordar que estas acciones forman parte del plan nacional de masificación deportiva impulsado por el presidente Nicolás Maduro y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el propósito de hacer de Carabobo un estado potencia en materia deportiva.

