Campesinos en Apure denunciaron que grupos irregulares saquean cosechas y amenazan a los presentes. Pues, se llevan parte de sus siembras; el única fuente de ingreso económico.

En este sentido, el agricultor de la zona, Rafael Santana, dijo a Punto de Corte que “Nos dicen que si nos oponemos nos queman la casa y matan a nuestra familia. Nosotros somos ocho personas las que vivimos en la casa, la mayoría son niños, mis hijos que trabajan el campo conmigo. Me da mucho miedo que les hagan daño, me toca aceptar que se lleven las cosas. No solo es aquí, en varios fundos entran y hacen lo mismo”.

Grupos irregulares saquean cosechas

Tres personas afectadas confirmaron la información y denunciaron que grupos irregulares amenazan con atentar contra sus vidas y arremeten contra las cosechas.

Alegan que las autoridades respondieron que debían ubicar e identificar a quienes realizan estos actos. Santana señaló que debido a las amenazas de estas personas, los agricultores viven con miedo.

Cabe señalar que desde el pasado 21 de marzo, las poblaciones fronterizas de Apure se han mantenido en zozobra debido a los combates entre las Fuerzas Armadas de Venezuela y los grupos armados irregulares, identificados como disidentes de la desaparecida guerrilla de las FARC, reseñó El Nacional.

Hasta ahora, estos enfrentamiento han ocasionado la muerte de aproximadamente 20 personas, entre ellas 8 militares venezolanos.

