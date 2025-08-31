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En un ambiente lleno de patriotismo y heroísmo, sectores campesinos y la clase trabajadora carabobeña, demostraron una vez más su compromiso con la soberanía de Venezuela, al llenar calles y avenidas del municipio Libertador en una demostración de gallardía en defensa de la paz y la honra nacional que el Gobierno de Estados Unidos ha buscado profanar a través de un argumento de tildar a la nación de “narcotraficante” para justificar la presencia de embarcaciones militares cerca de las costas venezolanas.

El evento estuvo liderado por la vicepresidenta ejecutiva de la República Delcy Rodríguez quien acompañada del gobernador del estado Carabobo Rafael Lacava, honró al pueblo campesino que decidió salir a las calles, para pronunciarse contra las amenazas colonizadoras de Donald Trump disfrazadas de una lucha contra supuesto narcotráfico en el país.

“Queridos hermanas y hermanos, se que han estado desde ayer y el día de hoy desplegados por todo el territorio nacional atendiendo el llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro, de ponerse al frente, de alistarse, de decirle usted nos convocó a filas, aquí estamos los campesinos en fila, en la vanguardia de la defensa de Venezuela”, expresó Rodríguez.

Por su parte Lacava envió un mensaje, determinante y enfático en destacar la heroicidad del pueblo de campesinos quienes desde tempranas horas, recorrieron desde la Plaza Pocaterra de Tocuyito a través de la avenida Arvelo, para culminar en la Plaza Bolívar de la localidad.

“Todos ustedes son los grandes protagonistas del día de hoy, y todos los que hemos venido a esta marcha de identidad nacional, que representa una fortaleza tremenda que nuestros enemigos no podrán tener jamás. Nosotros desde Carabobo, con los campesinos que vienen de los 14 municipios le decimos a los gringos…Gringo Go Home”, señaló.

De igual forma, destacó la voluntad de los campesinos de no sucumbir ante las amenazas injerencistas de Estados Unidos contra Venezuela y el presidente Nicolás Maduro, expuesto a una campaña de desprestigio internacional liderada por focos políticos de la oposición.

“Donde manda el pueblo, no puede mandar más nadie, yo estoy seguro de este esfuerzo que hace el pueblo venezolano en defensa de la patria y de la soberanía, al lado de un hombre que lo conozco de hace 27 años como es el presidente Nicolás Maduro, que lo he visto batallar y lo he visto ser leal no solo al comandante Chávez sino a ustedes, porque él está al frente de esta gran batalla para defender a la patria”, recalcó la máxima autoridad regional.

Esta movilización de campesinos y clase obrera de Carabobo, se llevó a cabo mientras se desarrollaba la nueva jornada de alistamiento en la Milicia Nacional Bolivariana y se llevaban a cabo diversas marchas populares en el territorio nacional, con el propósito de garantizar la unidad nacional en tiempos de agresiones.

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