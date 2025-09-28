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El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, sostuvo una reunión con el secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, en la que reiteró el carácter soberano y pacífico de Venezuela y denunció que la nación Bolivariana es víctima de una agresión mediante el uso de la fuerza militar por parte del Gobierno de los Estados Unidos en el Caribe, acciones que constituyen una flagrante violación del derecho internacional.

Durante la reunión, el canciller venezolano Yván Gil expresó: “En nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, del Pueblo venezolano, hemos sostenido una importante reunión con el Secretario General de la ONU, António Guterres, en la que reafirmamos la soberanía y paz de Venezuela, un país libre de cultivos ilícitos y sin incidencia en el tráfico internacional de drogas”.

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El cansiller Gil informó que el Secretario General manifestó su rechazo a las amenazas militares promovidas por Estados Unidos en el Caribe. “Agradecemos el apoyo del secretario General, António Guterres, quien nos ha afirmado que considera injustificada e inaceptable la amenaza militar de Estados Unidos en el Caribe, acción que viola la Carta de la ONU y pone en riesgo estabilidad y soberanía de toda la región”.

Asumir postura activa

El titular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, instó al sistema de Naciones Unidas a asumir una postura activa frente a los conflictos que afectan a pueblos vulnerables. “El sistema de las Naciones Unidas debe revertir su inacción y no permitir otra agresión criminal contra pueblos inocentes, como el actual genocidio en Palestina, lo cual solo conduciría a seguir destruyendo los principios de la ONU y el multilateralismo, ya hoy convalecientes” afirmo el canciller Yván Gil.

El canciller Gil ratificó su compromiso con los mecanismos de diálogo internacional, la defensa de la paz y el respeto al derecho internacional, en consonancia con los lineamientos del Ejecutivo Nacional y la diplomacia bolivariana.

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