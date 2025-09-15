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El canciller venezolano, Yván Gil, aseguró que Venezuela mantiene un despliegue militar sin precedentes en la frontera con Colombia para frenar el narcotráfico y garantizar la defensa nacional, pero al mismo tiempo reiteró que el gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto a dialogar con Estados Unidos en condiciones de respeto e igualdad.

En entrevista con la cadena estadounidense CNN, el canciller Gil explicó que actualmente hay más de 25.000 efectivos militares desplegados junto con 60 Unidades de Reacción Rápida (URRAS), drones, aviones y patrullajes constantes en los más de 2.200 kilómetros de frontera.

“En lo que va de año hemos decomisado más de 56 toneladas de cocaína. Venezuela no es productor ni procesador, y el 70% de la droga que intenta pasar por nuestro territorio ha sido incautada”, afirmó.

Pese a este despliegue, el canciller Gil insistió en que la prioridad es evitar la escalada de tensiones.

“Aquí está un gobierno dispuesto a dialogar, incluso en materias sensibles como el narcotráfico o el tráfico de armas. Lo que pedimos es respeto e igualdad. La vía diplomática es la primera línea de acción para prevenir conflictos”, subrayó.

Respaldo internacional y consenso por la paz

Gil también destacó que la comunidad internacional ha mostrado un amplio respaldo a la soberanía venezolana y al mantenimiento de la región como “zona de paz”.

“La mayoría de los países de la CELAC, así como China, Rusia, Irán, Brasil y numerosas naciones de África, Asia y el Caribe, han expresado de manera categórica su rechazo a las amenazas militares contra Venezuela”, señaló.

El canciller calificó esta posición como un “muro de dignidad” levantado por gobiernos, movimientos sociales y pueblos del mundo en defensa del derecho internacional.

“No estamos apostando al conflicto ni queremos el conflicto. La principal alianza de Venezuela hoy es la paz, y el consenso mundial así lo demuestra”, afirmó.

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