ActualidadNacionalPortada

Canciller Gil: Venezuela está lista para defenderse pero apuesta al diálogo

By Lucciano Battiston
0
69
Canciller Gil: Venezuela está lista para defenderse pero apuesta al diálogo

Más del Autor

Lucciano Battiston
Lucciano Battiston
IOTA Latino
Compartir

El canciller venezolano, Yván Gil, aseguró que Venezuela mantiene un despliegue militar sin precedentes en la frontera con Colombia para frenar el narcotráfico y garantizar la defensa nacional, pero al mismo tiempo reiteró que el gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto a dialogar con Estados Unidos en condiciones de respeto e igualdad.

En entrevista con la cadena estadounidense CNN, el canciller Gil explicó que actualmente hay más de 25.000 efectivos militares desplegados junto con 60 Unidades de Reacción Rápida (URRAS), drones, aviones y patrullajes constantes en los más de 2.200 kilómetros de frontera.

“En lo que va de año hemos decomisado más de 56 toneladas de cocaína. Venezuela no es productor ni procesador, y el 70% de la droga que intenta pasar por nuestro territorio ha sido incautada”, afirmó.

Pese a este despliegue, el canciller Gil insistió en que la prioridad es evitar la escalada de tensiones.

“Aquí está un gobierno dispuesto a dialogar, incluso en materias sensibles como el narcotráfico o el tráfico de armas. Lo que pedimos es respeto e igualdad. La vía diplomática es la primera línea de acción para prevenir conflictos”, subrayó.

Respaldo internacional y consenso por la paz

Gil también destacó que la comunidad internacional ha mostrado un amplio respaldo a la soberanía venezolana y al mantenimiento de la región como “zona de paz”.

“La mayoría de los países de la CELAC, así como China, Rusia, Irán, Brasil y numerosas naciones de África, Asia y el Caribe, han expresado de manera categórica su rechazo a las amenazas militares contra Venezuela”, señaló.

El canciller calificó esta posición como un “muro de dignidad” levantado por gobiernos, movimientos sociales y pueblos del mundo en defensa del derecho internacional.

“No estamos apostando al conflicto ni queremos el conflicto. La principal alianza de Venezuela hoy es la paz, y el consenso mundial así lo demuestra”, afirmó.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

Presidente Nicolás Maduro habló de Whatsapp y lo que recomendó

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceGlobovisión
Artículo anterior
Salvador Pérez conectó dos jonrones llegando a los 300 cuadrangulares
Artículo siguiente
Hombre encuentra un frasco con la foto de una mujer envuelta en miel y canela mientras pescaba (VIDEO)
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes