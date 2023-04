Compartir

El canciller de Colombia, Álvaro Leyva, reiteró la tarde de este lunes que Juan Guaidó no está invitado a la Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela que se desarrollará este martes en Bogotá.

Periodistas le consultaron a Leyva sobre la participación de Guaidó en la Conferencia, impulsada por el mandatario colombiano, Gustavo Petro, a lo que respondió:

«No se sabe en dónde está Guaidó, la verdad es que no se sabe, obviamente que no es que quiera participar, no está invitado. Por ahí trascendió, en algunas redes, que yo lo había invitado, yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él. Naturalmente, si no aparece, corre riesgos, porque entró de forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes».

La Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela, se llevará a cabo este martes 25 de abril en el Palacio de San Carlos, ubicado en Bogotá, y contará con la participación de 20 países.

«El presidente Petro hará un pronunciamiento público. Después se entra a una sesión reflejada y después habrá un pronunciamiento que refleje lo de todo el día», explicó Leyva.

