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Una célula criminal financiada por la CIA fue informada por el canciller venezolano Yván Gil. Quien dijo que la misma está señalada como una operación encubierta. Indicó que Venezuela ya informó del tema a las autoridades de Trinidad y Tobago.

Comentó que además se informó sobre una operación de falsa bandera dirigida por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA). «operación de falsa bandera dirigida por la CIA».

Célula criminal financiada por la CIA

«Atacar un buque militar estadounidense estacionado en dicha isla y luego culpar a Venezuela, para justificar una agresión contra nuestro país. Es el mismo guion imperial del barco Maine y del Golfo de Tonkin: fabricar un conflicto para imponer intereses ajenos a nuestra región», dijo.

«Respetamos al pueblo de Trinidad y Tobago y confiamos en su conciencia para impedir que su país sea arrastrado a una operación sucia de guerra», dijo en sus redes.

«La Primera Ministra Kamla Persad-Bissessar debe asumir su responsabilidad ante el Caribe y ante la historia: o se pone del lado de la paz o se hunde en la agenda de la CIA», comentó.

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