El candidato César Pérez Vivas visitó Valencia en el marco de la campaña de las elecciones primarias de la oposición que serán el próximo 22 de octubre. Resaltó las diez propuestas que tiene en caso de ganar primero las primarias y luego la Presidencia del país.

Resaltó demás el apoyo de la organización Concertación Ciudadana, tolda con la cual va a las elecciones primarias. Comentó Pérez Vivas que aplaudió lo expuesto por el Cardenal Baltasar Porras para que se dé un diálogo cara a cara entre oposición y gobierno; teniendo a la Iglesia Católica como mediador.

“Nosotros preferimos un diálogo así dando la cara al pueblo de Venezuela, que acuerdos o reuniones privadas por debajo de la mesa. Qué lamentablemente no generan confianza en el país”, expresó el aspirante.

Candidato César Pérez Vivas y el planteamiento

Expresó Pérez Vivas que busca el nombramiento de un candidato unitario en vez de un candidato único. Señaló que hay intereses fuera de la oposición en crear un clima de división entre ellos.

Afirmó que tiene la firme disposición de estar en las contiendas de las primarias y ser el candidato unitario de la oposición. “Mi nombre está en la tarjeta electoral, pido el voto del pueblo carabobeño, y del pueblo venezolano para representarlos en esta transición”, dijo Pérez Vivas

Indicó que su invitación es a los jóvenes venezolanos para que se motiven y participen y de esta manera contribuir con la selección de la alternativa de la unidad. Resaltó Pérez que entre sus planes políticos está un plan de atención para los ancianos.

Relaciones respetuosas

Resaltó Pérez que Carabobo tiene una gran oportunidad por ser una entidad de cara al mar. Ya que si gana la presidencia va a establecer relaciones de respeto con todas las naciones. De esta manera buscar el progreso entre todo el continente.

Un mensaje del gobernador Lacava

Habló que una de sus propuestas es precisamente establecer un periodo de cinco años de mandato presidencial y donde participen todos los sectores. Dijo que le había llegado un mensaje del Gobernador Lacava en torno a esa propuesta.

“A mí me llegó un mensaje de parte del señor Lacava, Gobernador de Carabobo, que a el le parecía bien la no reelección. Invito a Lacava a que lo diga públicamente que se sume a que prepare su propuesta en consagrar la no reelección”, dijo Pérez.

