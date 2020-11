CANDIDATOS ACELERAN LA MARCHA

El segundo simulacro electoral se realizó este domingo 15 de noviembre sin contratiempos, ya faltan pocos días para la elección de diputadas y diputados, hemos visto como los candidatos en Carabobo se han puesto las pilas y han acelerado la marcha, el candidato Vielma Mora se ha desplegado por varios municipios dando apoyo a los candidatos de cada circuito, Vielma Mora ya esta conectado con el sentir de los carabobeños, conoce las problemáticas de Carabobo a fin de plantear soluciones desde la Asamblea Nacional para los próximos años. Sigue siendo el circuito 5 el gran reto, por la coyuntura actual, Miguel Peña, Rafael Urdaneta, Santa Rosa, Municipio Libertador, no se debe caer en triunfalismo y trabajar por lograr la victoria, en este sentido debo destacar que el joven Ekalov González se ha enfocado en los casa por casa, ha tenido buena receptividad, porque es un chamo que no tiene rechazo representa el nuevo liderazgo chavista, así como el joven Reinaldo Rodríguez candidato del circuito 2 Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra, quien ha logrado la unidad de todos los factores, por primera vez la revolución pudiera ganar este circuito. Samuel Cohen candidato del circuito uno Puerto Cabello, Juan Jose Mora, Montalbán, Bejuma y Miranda, se ha desplegado en asambleas, visita a emisoras de radio, entre otras actividades. Los candidatos de oposición, el ex gobernador de Carabobo, Acosta Carlez, del partido Soluciones para Venezuela, se mantiene recorriendo el circuito 5 por Ciudad Chávez estuvo preparando sancocho con la gente, repartiendo sillas de rueda, bastones, andaderas, es decir, no llega con las manos vacías, otro que se anda moviendo en el circuito 5 es Javier Bertucci, del partido Esperanza por el Cambio, esta vez sin repartir sopas, ni tanta charla religiosa, el candidato se hace acompañar de juventud y un discurso mas político del resto la oposición está prácticamente aniquilada en otros circuitos de Carabobo, donde nuestros candidatos revolucionarios van a una contienda electoral solos, sin competencia. MISA: Durante la misa en honor a la Virgen del Socorro, a propósito de la conmemoración de los 110 años de su canonización, celebrada en la Catedral de Valencia, asistió el candidato Vielma Mora acompañado de su esposa Karla Jiménez, también el gobernador Rafael Lacava quien tuvo un breve contacto con los periodistas que no desaprovecharon la oportunidad para abordarlo, dijo que aún no esta del todo recuperado tras el contagio de covid, pero que esta mas activo cumpliendo uno que otro compromiso, esperemos se recupere al cien por ciento. SAN JOAQUÍN: El ministro de habitad y vivienda Ildemaro Villaroel felicitó a la alcaldesa del municipio San Joaquín del estado Carabobo, Fairuth Ortega, porque a través del instituto municipal de la vivienda se logró la construcción y entrega de 88 casas en el urbanismo Voluntad de Dios y 198 viviendas en Villa Oasis, en articulación con el ministerio, siendo el único instituto municipal que presenta proyectos y gestiona la construcción de viviendas ante ese despacho. En lo social la alcaldesa Fairuth Ortega recientemente puso en marcha “La Ruta del Tetero” la cual atiende a niñas y niños brindando un vaso de bebida alimenticia, así como a través de las cinco casas de alimentación se atienden a unas 4 mil personas de diferentes comunidades, haciendo frente a la guerra económica y ante la vulnerabilidad por la pandemia. En lo político la hemos visto activada pateando la calle no solo acompañando a los candidatos al circuito 2 a las parlamentarias, sino ademas acompañada del camarada Vielma Mora quien ya ha recorrido varias veces el municipio de panelas y pastores. CASO MIRANDA: Funcionarios del Cicpc conjuntamente con la fiscal con competencia nacional, destacados en el municipio Miranda del estado Carabobo provenientes de Caracas, continúan con los operativos de allanamientos de algunas propiedades de Luis René Mejías, de 29 años de edad, detenido conjuntamente con su esposa Anaís Páez y Nelson Rodríguez, apodado Cabeza de Fósforo, durante el allanamiento de dos galpones en uno de ellos incautándose 80 toneladas de polietíleno. Este caso meramente judicial, es bueno subrayarlo, ha causado un revuelo en Miranda y todo el occidente del estado Carabobo, cosa que es típica en los pueblos allí no se habla de otra cosa que del caso de quien se decía se creía el “reyezuelo” del municipio. De buena fuente, me entere que los funcionarios están detrás del chófer de la gandola, hombre de confianza de Luis René Mejías, este chófer es de apellido Díaz Macias, apodado Chepo, se comenta que esta “enconchado” en unos matorrales en el cerro La Pericoca, asimismo trascendió que los funcionarios procederán a allanar una fábrica de chimó, ubicada en el sector La Podriaca, además de otros negocios como carnicerías, entre otros. Supuestamente ya se le hizo vaciado a los teléfonos celulares tanto de Luis Mejías como al de su esposa y de cabeza de fósforo, allí según la fuente policial, presuntamente se encontró mensajes y llamadas telefónicas previas y durante el proceso de detención, en las cuales Luis Mejías al parecer pedía a algunos políticos lo salvaran al precio que fuera, al igual que se estaría revisando todo el material que quedo grabado en las cámaras de seguridad, ya que a la terraza de la mansión de Luis Mejías comentan que solían frecuentar invitados especiales a beberle el whisky y comerle la carne. Me traslade la semana pasada hasta esa población de agradable clima y gente muy cordial, para recabar información de interés periodístico en relación a este caso, lo primero que debo decir es que percibí alegría en la gente me decían: “ese carajo se la daba de una gran vaina, hasta que por fin cayó” otros comentaron: “ese muchacho se volvió millonario de la noche a la mañana, no puede ser vendiendo chimó”. Varios de los entrevistados refieren a un sujeto apodado “Manopla“ según es compadre de Luis Mejías, quien les distribuía la carne a varios negocios en Miranda y Bejuma, además se destacaba por ser el parrillero de confianza de Luis Mejías conjuntamente con otro sujeto apodado “cochino”, cada vez que recibía invitados en la terraza de su lujosa mansión. Cuentan que Luis René cuando tomaba caña tenia comportamientos anormales, en una oportunidad en la fiesta de cumpleaños de la esposa de cabeza de fósforo, escupió la torta, mientras que el teléfono celular de manoplas se lo quemo en la parrillera, al día siguiente le regaló un aparato nuevo y más moderno. Conversando con un asiduo cliente de la Tasca Los Gatos, ubicada en el pueblo me comentó que Luis René llegaba se ubicaba en una mesa pedía una botella de whisky 12 años echaba dos tragos a la mesa en honor a los muertos y la botella la dejaba caer al piso, para pedir otra, al mejor estilo de los personajes de las series de capos. En la licorería del gocho, muy famosa en el pueblo, cuenta el señor Pedro Méndez habitante de la zona que Luis René se la pasaba tomando cervezas con el alcalde de Bejuma, Rafael Morales, varias veces los vieron juntos. Será cierto de que el alcalde de Bejuma posee supuestamente una senda casa en la población de Aguirre y que es vecino del alcalde de Valencia. VIGILANCIA: Habitantes de los sectores Capremco y Tarapio del municipio Naguanagua agradecen y felicitan al alcalde de Naguanagua Gustavo Gutiérrez y al director de la Policía Municipal, Juan Carlos Aguilar, ya que debido a la denuncia que en la columna pasada hicimos sobre los casos de violación a mujeres y robo a mano armada a personas que practican deporte en el bulevar frente al Seguro Social el cual se encuentra como una boca de lobo, fue colocado un punto de control policial, en un horario de 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche, lo cual es aplaudido por los vecinos ya que la presencia de los uniformados garantiza seguridad por lo menos en ese horario en el que los usuarios hacen sus ejercicios y no se sienten a merced del hampa. Aplaudimos la iniciativa. ALLANADA FINCA: Una comisión integrada por funcionarios de la Dirección de Contra Inteligencia Militar (Dgcim), allanaron hace unos días la finca propiedad del ex director de la Policía Municipal de Naguanagua, Carlos Peña, finca ubicada en el caserío La Raya en Morón límite con el estado Yaracuy, allí fue detenido el encargado de la finca, posterior se hizo una visita a la casa materna de Carlos Peña en Puerto Cabello. Se conoció por fuente judicial que el ex comandante de la policía municipal de Naguanagua, se habría entregado de manera voluntaria en la sede del Dgcim de Puerto Cabello, ya que se encontraba solicitado desde el mes de abril de este año, su nombre está vinculado al caso de presunto narcotráfico por el cual fue detenido Raúl del Gallego y solicitado Chichi Smith, del Gallego presuntamente estaría en la calle, se rumora que se escapó del Hospital de Clínicas Caracas, otras versiones aseguran que acordó su libertad, pero que durante su reclusión habría colaborado con la justicia aportando nombres de quienes ahora no lo conocen, pero hasta foto se tomaron. Una fuente policial indica que Carlos Peña, a quien el Dgcim le está allanando otras propiedades como apartamentos, favorecía aterrizajes de avionetas en pistas clandestinas, entre otros hechos a los cuales se le vincula directamente. Al parecer Carlos Peña no dejaba morir a sus amigos de la infancia le hizo costosos regalos que luego público en sus redes sociales, y ahora estarían tras la pista de estos amigos y dar con otras vinculaciones. Pareciera que este caso pica y se extiende, porque al parecer Raúl del Gallego antes de huir prendió el ventilador y más de uno pudiera salir salpicado. FISCALÍA: Excelente la gestión del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, a través de la fiscal superior en el estado Carabobo, Elena Chacín, conjuntamente con la Dirección Nacional de Protección de la Familia, adaptándose a la realidad mundial, se realizó un importante evento en el Hotel Hesperia para consultar a distintos organismos del Estado, Poder Judicial, Consejeros de Protección, Defensa Publica, Defensoría del Pueblo y Fiscales del Ministerio Publico, se realizó la consulta pública sobre la implementación de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en Venezuela.

Hasta aquí por hoy, nos leemos el próximo lunes 23 de noviembre, comentarios e información vía correo electrónico: [email protected]