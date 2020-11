CANDIDATOS DESPLEGADOS

La campaña electoral con miras a las elecciones del 6 de diciembre arrancó oficialmente y los candidatos en el estado Carabobo se encuentran desplegados en cada uno de los circuitos, se realizó un acto central de inicio desde el inmortal Campo de Carabobo, allá se dieron cita los candidatos, faltaron algunos porque no tenían gasolina para cubrir el largo trayecto, otros estaban pedaleados, el gobernador del estado Carabobo Rafael Lacava, estuvo al frente como jefe político de campaña, además de dirigentes sociales. Con sentido patriota, ubicado como militar en el contexto del escenario que representa la simbología del Campo de Carabobo para los revolucionarios, de esa gesta independentista, resalto que el candidato José Gregorio Vielma Mora lució una franela impresa con el rostro de Pedro Camejo, el Negro Primero, héroe del ejercito libertario de la Batalla de Carabobo. De igual manera en el Teatro Municipal de Valencia se realizó en días pasados un encuentro con los equipos políticos y parroquiales de los 14 municipios del estado Carabobo, contó con la presencia de los y las candidatas a la Asamblea Nacional, resaltando el candidato principal Vielma Mora, y a la cabeza del evento Samuel Cohen, candidato del circuito uno Puerto Cabello, Juan José Mora, Miranda, Montalbán y Bejuma; destacó la asistencia de los miembros de la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS) de Naguanagua, Valencia, Los Guayos y Guacara. Por cierto, que el candidato Samuel Cohen el pasado viernes estuvo recorriendo el occidente de Carabobo, como parte de la campaña que lo ha mantenido activo en contacto con el pueblo, sostuvo importantes encuentros en asamblea de ciudadanos, en la población de Chirgua lo recibieron de brazos abiertos, de buena fuente, me enteré que el candidato evitó contacto físico con el alcalde de Bejuma por la denuncia del Fiscal General, Tarek William Saab. RECUPERADO: El candidato por el circuito 4 Los Guayos y Carlos Arvelo a las parlamentarias, Enrique Ramos, logró superar los embates por el contagio de covid que lo mantuvo en receso durante varios días cumpliendo estricto tratamiento medico, ya que se vio afectado sus pulmones, pero ya está activado incorporado a la agenda de campaña, bien apretada por cierto, pero de eso se trata de acercarse al pueblo y llevar propuestas a la militancia chavista. REUNIÓN: La semana pasada se realizó una importante reunión en la sede del CICPC de Plaza de Toros, la cual tuvo como anfitrión al director de este cuerpo policial, comisario Alexander Altuve, la presencia de la ministra de asuntos penitenciarios, Mirelys Contreras, la juez rectora de la circunscripción penal del estado Carabobo, Nidia González, quien acaba de ser removida a ocupar este cargo en el estado Falcón, la fiscal superior, Elena Chacín, el comandante de la Policía de Carabobo, Yosbel Solórzano, el constituyente Héctor Agüero. La finalidad de la actividad fue iniciativa de la ministra Mirelys Contreras de dar beneficio en el traslado a un grupo de 44 privadas de libertad que se encuentran en los calabozos de reclusión preventiva, 28 en la sede del Cicpc Plaza de Toros, 13 detenidas en la Comandancia de Policarabobo y 3 en la sede de la Policía Municipal de Valencia, ahora estas reclusas serán trasladadas al anexo femenino en Tocuyito para pagar condena e insertarse a la sociedad. La ministra de asuntos penitenciarios resaltó la colaboración que ha recibido por parte de la gobernación del estado Carabobo, en la persona de la secretaria general de gobierno, Arizaida Vargas. OPERACIÓN TUN TUN: Funcionarios de Organismos de Inteligencia y Seguridad del Estado se encuentran practicando una serie de allanamientos en los valles altos del estado Carabobo, Bejuma, Montalbán y Miranda, según fuente policial, estos procedimientos guardarían relación con la reciente denuncia que hiciera el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, sobre una banda dedicada a la extorsión y el secuestro que operaba en Bejuma, la cual involucra presuntamente al alcalde de ese municipio, en uno de los procedimientos realizados en Miranda se procedió a allanar un galpón de gran dimensión en el que presuntamente se encontró más de 70 tonelada de un material como evidencia de interés criminalístico, polietileno y sus derivados, sin la documentación presentada en los lapsos de ley, asimismo se investiga cómo se obtuvo el material. Una fiscal con competencia nacional acompañó a los funcionarios durante el procedimiento, se procedió a detener a tres personas entre ellas al ciudadano Luis Mejías, propietario de los dos galpones, su esposa Anais Páez y Nelson Rodríguez, hombre apodado Cabeza de Fósforo. Luis Mejías es un joven que, dicho por los habitantes del pueblo, amaso una fortuna de la noche a la mañana, al punto de vivir entre lujos y derroche, y de eso hizo alarde en su fiesta de cumpleaños hace unos meses celebrada en su casa a todo dar, ubicada en la calle La Gruta vía a Sabana Arriba, una mansión que destaca en medio de la humildad del sector, esta propiedad también fue allanada, a dicha rumba de cumpleaños asistieron algunos personajes hoy bajo la lupa de la justicia. A Luis Mejías se le investiga ahora la procedencia de sus ingresos, posee varios vehículos último modelo, y me comenta un habitante del sector al que entreviste que el susodicho llegaba en horas de la mañana a bordo de su lujosa camioneta se bajaba sin camisa con una botella de whisky en la mano como si se tratara del dueño del pueblo de Miranda. Los funcionarios del Cicpc conjuntamente con la fiscal nacional están abocados a este caso, se estaría tras la pista de otros elementos; vale destacar que las actuaciones policiales se están ejecutando dirigidas desde Caracas con funcionarios enviados quienes caen de sorpresa, dado a que habría la presunta complicidad de algunos integrantes de cuerpos de seguridad de la región con algunas mafias. ASPIRACIONES: Un grupo de personas, entre esas un gran amigo, se encontraban en la cola para surtir de gasolina los vehículos en la estación bomba Santa Ana ubicada en el municipio Naguanagua, cuando llegó con su acostumbrada algarabía, el candidato del circuito 3 que comprende Valencia, norte, Naguanagua y San Diego, Alexis Ortilez, quien según los comentarios de los presentes, es quien tendría el control de los cupos para surtir de combustible en dicha estación. El cuento es que el candidato, a quien cuestionaron desde Caracas por sus fotos con la rectora Jessy Divo, soltó por esa boca que sus aspiraciones políticas además de ser diputado, no es otra que ser alcalde el próximo año, cuenta la fuente que no especifico si por el municipio Naguanagua o San Diego. En realidad, creo que no la tiene fácil, porque si como candidato a diputado se la ha visto cuesta arriba que quedara para ser alcalde, pero bueno, por ahí dicen que todo aquel que respira, aspira. Por cierto que los habitantes de los sectores Capremco y Tarapio del municipio Naguanagua se mostraron felices, no sabían si lanzar cohetes al aire o dar gracias a Dios, porque la alcaldía colocó 17 lámparas Led de 110 vatios, se logró iluminar dos importantes avenidas, sería bueno colocaran iluminación en el bulevar frente al Seguro Social que se encuentra como una boca de lobo, ya han ocurrido casos de violación a mujeres sometidas por sujetos mientras estas hacen ejercicios, además se generan constantes robo a mano armada debido a la oscuridad del sector. PILLADO: En un restaurante de comida italiana ubicado en la zona de El Viñedo, a pocos metros de Seguros Mercantil, frecuenta el sujeto italiano con estampa de modelo devaluado, dedicado a “vacunar” a comerciantes y a dueños de venta de carros, el mismo que el teem Drácula pretendió lanzar como candidato dizque chavista a las elecciones de diputados al Consejo Legislativo de Carabobo, a ver si pasaba colado, pero desde el Psuv Caracas lo volaron de la lista por ser ultra escuálido, pues este personaje no se percató de borrar de sus redes sociales fotos apoyando al partido opositor Cuentas Claras y al ex alcalde de San Diego Enzo Scarano, pero lo más grave y condenado por los revolucionario fue tuitear celebrando la muerte de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez el día 5 de marzo del año 2013, y aunque borró las publicaciones de sus redes, ya el daño estaba hecho pues le habían hecho captures de pantalla a los tuits. Este seudo comisionado de la gobernación, pero sin oficio definido, que anda como maraca sin palo, lo han visto contando dólares en dicho restaurante en el que cita a las víctimas de sus extorsiones, quienes van a ese local a pagar la vacuna. Ahí les dejo ese dato a los amigos del Servicio Bolivariano de Inteligencia. ESTAFA: Organismos de inteligencia investigan la presunta estafa cometida por un político vinculado al gobierno de Carabobo en contra de un empresario minero con la venta de mil máquinas para minería Bitcoins (Servicios de Hoster), el afectado le habría pagado al político una suma millonaria por la adquisición de dichas maquinas, las cuales pasados seis meses aun no le habían sido entregadas, ni las maquinas, ni los dividendos que generan estas máquinas de minería de Bitcoins. La fuente policial revela que después de los siete meses y de tanto reclamo, el político para evitar que el empresario encendiera las redes sociales con la denuncia, el político se presentó con mil máquinas usadas que terminaron siendo de otro empresario al que también habrían estafado, las maquinas fueron regresadas a su verdadero dueño, mientras que al empresario quien ya tenía la sangre hirviendo de la mamadera de gallo, le fueron entregadas una primera parte de 250 máquinas sin recibir factura alguna por la corporación que se las vendió, el empresario se dejó llevar por lo que el funcionario de la gobernación de Carabobo le dijo que no pasaría absolutamente nada, pero resulta que al trasladar las 250 máquinas para minar Bitcoins de Valencia a una granja de minería digital en el municipio Los Guayos, el empresario sospechosamente fue abordado por funcionarios policiales con aspecto de malandros quienes le pedían facturación de las maquinas, allí se originó un show que pintaba una extorsión, llegaron funcionarios de diferentes cuerpos policiales, además de civiles, abogados, rodearon a los policías con pinta de choros quienes terminaron confesando que recibieron la orden de un alto funcionario del gobierno regional. Ahí se las dejo.

Hasta aquí por hoy, nos leemos el próximo lunes 16 de noviembre, comentarios e información vía correo electrónico: [email protected]