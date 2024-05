Saúl “Canelo” Álvarez vence a Jaime Munguía, en una batalla estelar de aztecas que se llevó a cabo en la T-Mobile Arena, de las Vegas, Estados Unidos.

Por la vía de decisión unánime fue como “El rey Mexicano”, conservó sus cuatro cinturones que lo mantienen como el campeón absoluto del peso superligero.

Por otro lado, el joven Munguía, quien comenzó el encuentro de manera explosiva y con indudable dominio, no obtuvo lo necesario y la inexperiencia le pasó factura.

La contienda comenzó con un Álvarez, discreto, que dejó a su oponente marcar un ritmo de pelea perdiendo los dos primeros rounds. Sin embargo, el ritmo del campeón fue aumentando, castigando primero los brazos de su joven paisano para luego aprovechar el rostro.

Para el cuarto asalto la balanza ya estaba a favor del hombre de la noche, quien con buenas combinaciones y un derechazo, logró tumbar a Jaime, en la lona.

Álvarez deja su récord en 61-2-2 y deja un claro mensaje a todos sus contendientes que esperan un turno para destronarlo. “Todo el mundo dice que me quieren enfrentar y cuando llega el momento ven que estoy en otro nivel y ahorita estoy en la posición de hacer lo que yo quiera y pedir lo que yo quiera, por eso soy mexicano, ¡Que viva México!”, dijo Saúl al finalizar la refriega.

Nothing but respect 🇲🇽@Canelo speaks on @jaimemunguia15 after getting the win.#CaneloMunguia pic.twitter.com/XcFoxYB9qp

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 5, 2024