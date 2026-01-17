Compartir

Tras meses de especulaciones y un hermético proceso de recuperación física, Saúl «Canelo» Álvarez ha sacudido la el boxeo.

El tapatío confirmó que su esperado regreso será el 12 de septiembre de 2026 en la capital saudí, encabezando un mega evento titulado «México contra el Mundo».

El anuncio, realizado este 15 de enero junto a Turki Alalshikh, pone fin a la inactividad más larga del boxeador en años y marca el inicio de una etapa sin precedentes. Esta corresponde a la primera función operada enteramente por su nueva empresa llamada Canelo Promotions.

Recuperación

La principal duda que rodeaba al jalisciense era su estado físico tras la cirugía artroscópica en el codo izquierdo a la que se sometió en octubre de 2025. Aquella intervención fue necesaria tras su amarga derrota ante Terence Crawford, pelea a la que, según reportes, Canelo llegó ya disminuido físicamente.

NO DEJES DE LEER AHORA: Yadier Molina Mánager del Año en la LVBP

Actualmente, el boxeador se encuentra en Guadalajara realizando entrenamientos ligeros. Las imágenes de sus primeras sesiones de «sombra» y ejercicios de movilidad confirman que la rehabilitación va por buen camino, permitiéndole planificar un campamento de alto rendimiento que iniciará formalmente en verano.

Aunque la fecha para este evento está más que clara, hasta el momento no conocemos cual será el rival de «Canelo» para esta cartelera. Por su parte, su representante, y él mismo, han revelado que se trata de una «Gran Sorpresa».

Finalmente, esta podría ser una de las participaciones más notorias del mexicano en los últimos años, en un momento clave de su carrera y viniendo de una delicada lesión.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas