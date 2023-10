Este sábado 30 de septiembre Canelo Álvarez derrotó a Jermell Charlo, en la T-Mobile Arena, por decisión unánime, manteniendo su campeonato de peso supermediano pero faltando a su promesa del nocaut.

El tapatío no se estuvo con juegos en una pelea que fue dominada y bien defendida por él campeón, conectando golpes certeros desde el principió.

Por su parte “Iron Man” fue un poco más reservado y mantuvo su guardia, lo que resultó en su contra al final, dejando las tarjetas (119-108, 119-108 y 118-109), a favor del mexicano.

Sellando un momento en el 7mo que dejaba claro el dominio de la pelea, cuando la lona fue el lugar seguro del estadounidense luego de un upper de Canelo, que ilusionaría a su público.

Sin embargo, a pesar del castigo a sus brazos por parte del mexicano desde el raund de apertura para conseguir el nocaut, Charlo, culminó la pelea de pie.

Weight Division r there for a reason, every jab snapped Charlos head back, body work looked punishing. Charlo is a great counter puncher, strong 1 2 but Canelo made him think about using any of that & kept the pressure on.. Bud gets in there & he gets stepped on#CaneloCharlo pic.twitter.com/Dia13LsuS1

— Av (@FreeWay_L) October 1, 2023