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Un canguro arborícola fue visto nuevamente luego de 90 años. El animal se consideraba extinto y fue visto en Nueva Guinea, este fue fotografiado en libertad en un bosque inhóspito y lluvioso.

Se consideraba que la especie había desaparecido con el tiempo, incluso pocos lo conocen y esta semana el mismo fue visto nuevamente. Generó sorpresa y asombro entre las personas que lo vieron.

Este tiene un parecido a los osos, sus movimientos son lentos y generalmente carga a las crías, al tener una bolsa como los canguros. Su piel es color marrón con destellos blancos y es uno de los animales más dóciles.

Canguro arborícola es visto nuevamente luego de 90 años

Consideran que hay al menos 50 en el mundo, se esconden en zonas boscosas remotas, alejados del ruido e incluso de otros animales. Son amantes de los climas lluviosos como de los días nubosos.

Su reaparición es una señal poderosa: la naturaleza aún guarda secretos y especies que creíamos perdidas pueden estar resistiendo en silencio.

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