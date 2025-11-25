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El cantante de Mi Burrito Sabanero tuvo que esperar varias décadas para cobrar las regalías por interpretar el tema. Ricardo Cuenci desde la Navidad de 1975 se hizo popular por cantar el famoso tema.

Tema que por cierto, según Billboard está entre las mejores 100 canciones navideñas de todos los tiempos. Una canción que interpretó Cuenci con la recordada Rondallita en aquella década de los setenta.

Luego que por años comenzara a hablarse del cantante, y en una entrevista con la BBC este contó que nunca le pagaron por haber interpretado la canción. Pasó un largo tiempo y el año pasado, el presidente Nicolás Maduro hizo el pedido para que se le reconociera como artista.

Además para que se arreglara el asunto de las regalías, ya el año pasado horas antes de la Navidad, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas entregó el reconocimiento. Ya que la canción sigue teniendo un alto impacto en la cultura nacional.

Cantante de Mi Burrito Sabanero, ¿cuánto tiempo espero para cobrar la regalías?

Ya para este año, en enero específicamente. Manuel Mirabal director legal y exdirector legal de Derecho de Autor habló del tema del cobro de regalías. Y se estaban haciendo las gestiones para que Cuenci las cobrara.

La canción del burrito, ha sido interpretada por varios artistas y en distintos idiomas pero la canción original sigue siendo la más escuchada por estos tiempos cuando se acerca la Navidad. Al igual que las canciones del maestro Billos, entre otras.

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