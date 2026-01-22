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El cantante Ronald Borjas demandó a su exesposa por la custodia de su hija Miranda de 7 años de edad. El exvocalista de Guaco inició el proceso legal contra Verónica Salvatierra, dijo el programa de Televen, La Bomba.

Salvatierra estuvo en una transmisión en vivo con Oswaldo Villalobos, donde habló de lo ocurrido además que expresó con asombro ante lo hecho por Borjas. La acción legal se hizo viral en las redes sociales.

Cantante Ronald Borjas demandó a su expareja

Indicó la expareja del cantante que el intentó llevarse a la menor de edad a la capital zuliana por varios días. Pero dijo que la pequeña presenta una condición especial y requiere de cuidados, que según explicó Borjas no sabe llevar.

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Dijo Salvatierra que el documento legal está basado en falsedades, como calificó la actitud de Borjas de contradictoria. Indicó que él ha sido un padre ausente. Borjas el año pasado se casó con Carolina Tepedino y tiene su residencia fuera del país.

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