EntretenimientoFarándulaPortada

Cantante Ronald Borjas demandó a su expareja por la custodia de su hija

By Redacción Carabobo
0
140
Cantante Ronald Borjas demandó a su expareja
Foto: Diario El Tigrense.

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

El cantante Ronald Borjas demandó a su exesposa por la custodia de su hija Miranda de 7 años de edad. El exvocalista de Guaco inició el proceso legal contra Verónica Salvatierra, dijo el programa de Televen, La Bomba.

Salvatierra estuvo en una transmisión en vivo con Oswaldo Villalobos, donde habló de lo ocurrido además que expresó con asombro ante lo hecho por Borjas. La acción legal se hizo viral en las redes sociales.

Cantante Ronald Borjas demandó a su expareja

Indicó la expareja del cantante que el intentó llevarse a la menor de edad a la capital zuliana por varios días. Pero dijo que la pequeña presenta una condición especial y requiere de cuidados, que según explicó Borjas no sabe llevar.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¡Estable!, Osmariel Villalobos operada de emergencia

Dijo Salvatierra que el documento legal está basado en falsedades, como calificó la actitud de Borjas de contradictoria. Indicó que él ha sido un padre ausente. Borjas el año pasado se casó con Carolina Tepedino y tiene su residencia fuera del país.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¡Polémica!, Lo que se sabe de la orden de aprehensión de Gaby Spanic en México

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceLa Bomba/Televen
Artículo anterior
Detenidos por falsificación de documentos de vehículos y alteración de seriales en Carabobo
Artículo siguiente
Ingreso contra la Guerra Económica enero para pensionados comenzó a pagarse
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes