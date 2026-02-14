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Cantante Teo Galíndez fue sometido a una intervención quirúrgica y requiere donantes de sangre

By Redacción Carabobo
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CAntante teo galíndez

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Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
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El cantante Teo Galíndez fue sometido a una intervención quirúrgica. Galíndez fue operado de emergencia y se encuentra recluido en el Hospital de Clínicas Caracas. Donde es atendido por médicos como por enfermeras.

Se pudo conocer que necesitan donantes de sangre de cualquier tipo para el cantante de música llanera. Para esto los voluntarios deben dirigirse a este centro de salud ubicado en la ciudad capital.

Cantante Teo Galindez fue sometido a una intervención quirúrgica

Hasta ahora no se sabe las causas que llevaron a Teo a ser intervenido quirúrgicamente. Recordemos que en el mes de septiembre de 2025, Galíndez superó el cáncer con fe y medicina.  Los fanáticos del cantante esperan tener prontas noticias del cantante de 67 años.

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SourceDiario Notitarde
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