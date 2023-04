Una cantante venezolana se convirtió en la primera participante de nuestro país que formará parte del reality show “La Voz Chile”.

Daniela Gutiérrez deslumbró al jurado tras las audiciones “ciegas”, donde interpretó el tema “Hoy quiero confesarme” de la cantante española, Isabel Pantoja.

Su audición se volvió tendencia en las redes sociales, al lograr que se girase las sillas de Francisca Valenzuela y Prince Royce. Finalmente, decidió formar parte del equipo de Prince Royce.

“Y llegó uno de los días más inolvidables de mi vida. Las palabras que escribiré a continuación se quedan cortas para lo FELIZ y AGRADECIDA que estoy; por el solo hecho de pisar este escenario. No sin antes darle gracias a Dios por cada una de las batallas que me ha puesto a lo largo de mi vida y que me llevaron a donde estoy ahora. Agradecerle a mis padres y hermano por apoyarme desde muy pequeña en este amor, por cantar y expresar mis sentimientos a través de él”, reseñó en sus redes sociales.