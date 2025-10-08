Se conoció que Félix Gerardo Ortiz Torres (Zion), reconocido por su trayectoria en el dúo «Zion & Lennox» uno de los máximos exponentes en la historia del género urbano, se encuentra hospitalizado tras sufrir un accidente automovilístico en Puerto Rico.
La noticia fue dada a conocer a la opinión pública por parte de su equipo de trabajo, quienes por medio de un comunicado entregaron algunos detalles de la situación; dentro de eso, indicaron que el artista de 43 años se encuentra recluido en un centro asistencial en Puerto Rico “bajo pronóstico reservado y acompañado de sus seres queridos”.
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“Zion fue involucrado recientemente en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica permanece reservada, mientras su familia y equipo están enfocados en su recuperación”, se lee en el oficio de prensa en las redes sociales del reguetonero, el cual se encuentra bajo el sello de Baby Records, la disquera de Zion y Nu Form Management, su empresa de representación.
Zion accidente automovilístico en Puerto Rico
Asimismo, aprovecharon el espacio para agradecer a los seguidores del cantante puertorriqueño por “el cariño, las oraciones y el apoyo” recibido en un momento difícil como este, para el cual solicitaron “respeto”.
Tras darse a conoce la noticia del accidente automovilístico, varios colegas de Zion han comentado la publicación con mensajes de solidaridad ante esta situación que enfrenta el artista: “La bestia, mejórate que hay Zion baby pa mucho tiempo aún”, “Te amo, hermano, Dios ahí”, “Con Dios, máquina”, fueron algunos de los comentarios de cantantes como: David Escobar de Piso 21, Ricky Montaner y J Álvarez.
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