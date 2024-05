Al menos cuatro personas han fallecido a causa de las fuertes tormentas que han azotado a la ciudad de Houston, en el sureste de Texas, Estados Unidos.

Casi 900.000 casas y comercios se han quedado sin energía, informaron las autoridades locales.

El alcalde de Houston, John Whitmire, señaló que las tormentas han registrado vientos de hasta 160 km/h, equivalentes a un huracán de categoría 2 en la escala Saffir Simpson, los cuales han producido “un considerable daño en el centro de la ciudad”.

COLLAPSE CAUGHT ON VIDEO | This video was sent in by Jeff Baker along Washington Ave during the storms.

If you have photos or videos of damage, share them through the Near Me feature of our app. But please don't put yourself in danger to get the shot.https://t.co/9IDA7WKAbg pic.twitter.com/D2LTEsxoNU

— KHOU 11 News Houston (@KHOU) May 17, 2024