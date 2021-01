Este miércoles 6 de enero, el caos se apoderó de Washington, cuando el Congreso se disponía a confirmar al demócrata Joe Biden como próximo presidente de Estados Unidos.

Al grito de «Trump ganó», cientos de seguidores del mandatario irrumpieron en el Congreso de EEUU; pues, miles de personas, comenzaron la jornada en el parque cercano a la Casa Blanca.

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun

This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN

— ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021