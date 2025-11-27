Compartir

Fueron capturadas 11 personas por diversos delitos en el estado Carabobo. La información fue suministrada por la Policía estadal mediante sus redes sociales. Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público.

Un despliegue intensivo de patrullaje y operativos simultáneos en los 14 municipios del estado, se logró la captura de 11 personas solicitadas por diversos delitos. Esto en los municipios Naguanagua, además de Guacara y varias parroquias de Valencia.

Capturadas 11 personas por diversos delitos en Carabobo

Además de la aprehensión de 2 ciudadanos por posesión de sustancias estupefacientes y requerimientos judiciales. Los operativos seguirán desarrollándose en los 14 municipios en pro de la seguridad del estado.

Bajo la dirección del Comisario General Yosbel Solórzano los cuerpos de seguridad intensificaron su presencia en las calles. Reafirmando el compromiso de construir espacios de paz y convivencia para todos los carabobeños.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas