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Capturadas dos personas por hurto de material estratégico perteneciente a Corpoelec. La efectiva labor de investigación llevada a cabo por la Delegación Municipal Tocuyito del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Logró ubicar y detenerlos.

Estos quedaron identificados como Rashel Suisbel González (26) y Yosber Enrique Colmenares Guzmán (29), en la parroquia y municipio Los Guayos del estado Carabobo. Por hurto de material estratégico a Corpoelec.

Labores de campo arrojaron que estos delincuentes se valían de sus destrezas para ingresar de manera ilícita a las instalaciones de la corporación. Una vez dentro, procedían al corte de conductores eléctricos de material de cobre.

Capturadas dos personas por hurto de material estratégico perteneciente a Corpoelec

El cual posteriormente era comercializado para obtener un beneficio económico, afectando gravemente la infraestructura del Estado y el suministro de energía a la población. El Cicpc informó que González, presentaba cinco registros por robo de vehículo.

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Además de robo genérico y hurto genérico; mientras que Colmenares, tenía cinco registros por robo genérico, lesiones personales y hurto genérico común. Fueron incautados dos rollos de metal blando de alta conductividad eléctrica (cobre).

Un cuchillo y dos bolsas negras.; quedando el caso a la orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo. El Cicpc reitera su compromiso con la protección de los bienes del Estado.

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