Compartir

Funcionarios de la Policía Municipal de Valencia aprehendieron a dos mujeres conocidas como «Las Caperas del Centro», dedicadas al hurto en establecimientos comerciales. Informó hoy el cuerpo policial.

Sobre el caso se conoció que, efectivos policiales adscritos al Servicio de Patrullaje Ciclista, fueron alertados por trabajadores de un establecimiento comercial. Ubicado en la avenida Constitución, entre las calles Vargas e Independencia parroquia Socorro.

Indicando que en el interior del mismo se encontraban dos mujeres sustrayendo objetos de valor de las carteras de los clientes. Trascendió que, en las cámaras de seguridad del local, quedó registrado cuando las mujeres valiéndose de sus habilidades y destrezas esperaron el momento indicado para visualizar el bolso de una ciudadana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Policía Municipal De Valencia (@policiadevalencia)

Capturadas Las Caperas del Centro

Y posteriormente hurtaron una billetera y varios documentos. Los funcionarios de inmediato se trasladaron al lugar y lograron la aprehensión de las mujeres de 33 y 49 años de edad. Quienes al ser verificadas a través del Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojaron prontuario policial.

Las detenidas poseían registros por los delitos de hurto genérico común, posesión ilícita de sustancias estupefacientes, psicotrópicas, mezclas, sales o especialidades farmacéuticas. Además de hurto agravado y lesiones personales.

NO DEJES DE LEER AHORA: Un lesionado dejó siniestro vial en el distribuidor La Cumaca

Se conoció que las mismas, mantenían azotados a los establecimientos comerciales y supermercados con constantes hurtos. Durante su aprehensión los funcionarios lograron incautarle dos teléfonos celulares, un cuchillo, documentos personales de una de las víctimas y varias prendas de vestir. El caso fue notificado al Ministerio Público (MP).

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas