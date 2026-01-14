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Autoridades del municipio Libertador capturaron a alias “Arupa”, luego de que su asalto a un local comercial en Valencia quedara registrado en videos de seguridad y difundidos en redes sociales.

En las imágenes se observa al sujeto sometiendo bajo amenaza de muerte a los trabajadores para sustraer dinero y pertenencias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pml Libertador Edo Carabobo (@policiadelibertadorcarabobo)

La viralización del material audiovisual permitió la identificación inmediata del delincuente, quien fue localizado por las comisiones policiales tras el despliegue operativo.

El antisocial ya contaba con registros por robo agravado y asociación delictiva.

El procedimiento quedó a la orden del Ministerio Público para el debido proceso penal.

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