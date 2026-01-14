PortadaSucesos

Capturado alias “Arupa” por robar un comercio en Valencia

By Redacción Noticias24Carabobo
0
243
Capturado alias “Arupa”

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Autoridades del municipio Libertador capturaron a alias “Arupa”, luego de que su asalto a un local comercial en Valencia quedara registrado en videos de seguridad y difundidos en redes sociales.

En las imágenes se observa al sujeto sometiendo bajo amenaza de muerte a los trabajadores para sustraer dinero y pertenencias.

La viralización del material audiovisual permitió la identificación inmediata del delincuente, quien fue localizado por las comisiones policiales tras el despliegue operativo.

El antisocial ya contaba con registros por robo agravado y asociación delictiva.

El procedimiento quedó a la orden del Ministerio Público para el debido proceso penal.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Reportaron volcamiento en el kilómetro 128 de la ARC

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceLa Calle
Artículo anterior
Reportaron volcamiento en el kilómetro 128 de la ARC
Artículo siguiente
Julio Iglesias acusado de agresión sexual por dos exempleadas
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes