Autoridades del municipio Libertador capturaron a alias “Arupa”, luego de que su asalto a un local comercial en Valencia quedara registrado en videos de seguridad y difundidos en redes sociales.
En las imágenes se observa al sujeto sometiendo bajo amenaza de muerte a los trabajadores para sustraer dinero y pertenencias.
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La viralización del material audiovisual permitió la identificación inmediata del delincuente, quien fue localizado por las comisiones policiales tras el despliegue operativo.
El antisocial ya contaba con registros por robo agravado y asociación delictiva.
El procedimiento quedó a la orden del Ministerio Público para el debido proceso penal.
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