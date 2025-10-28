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Un crimen pasional en Aragua fue el motivo para que se diera la captura de Alias El Cirujano en Palo Negro en la entidad vecina. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales

Quedando esclarecido de esta manera el homicidio de Ramón Sandía (64), en Aragua. El cual fue encontrado muerto en su casa, con varias mutilaciones. La Delegación Municipal Cagua del CICPC detuvo a Álvaro José Hernández Naranjo (54), apodado El Cirujano.

Responsable del homicidio de Ramón Alirio Sandía Mora (64). El hecho se registró el pasado 19 de octubre en el sector Las Vegas, calle Monagas, parroquia San Martín de Porres, municipio Libertador del estado Aragua.

Capturado Alias El Cirujano señalado de un crimen pasional en Aragua

Minuciosas experticias técnico científicas y un arduo trabajo de investigación de campo revelaron que el móvil del crimen fue pasional. Por cuanto presuntamente, la víctima, Ramón Sandía Mora, estaba abusando de la confianza con la pareja sentimental del victimario.

Hernández, irrumpió violentamente en la vivienda de la víctima y con un arma blanca tipo cuchillo, le causó múltiples heridas, ocasionándole la muerte de manera inmediata. Quedando el caso a disposición de la Fiscalía 32° del Ministerio Público del estado Aragua.

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La detención de Hernández quien posee dos registros por robo genérico y lesiones personales, se efectuó en la comunidad Palmares de Jerusalén; calle Los Próceres, parroquia Palo Negro. Fueron colectados en el hecho dos cuchillos, prendas de vestir y una olla.

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