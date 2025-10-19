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Un sujeto fue capturado con un arma de fuego en Caracas y estaba solicitado por homicidio. El caso lo dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales. El sujeto quedó a la orden de la instancia que lo requiera.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ha intensificado los dispositivos de seguridad en puntos estratégicos del país. Logrando un importante resultado operativo.

Gracias al arduo y constante trabajo policial, funcionarios adscritos a la Delegación Municipal El Valle lograron ubicar y detener a Leandro Valentín Mencias Manzano (46). En la avenida Intercomunal de Coche, parroquia Coche, municipio Libertador del Distrito Capital.

Capturado con un arma de fuego en Caracas

Quien al ser verificado su documento de identidad ante el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), se constató que se encontraba solicitado por el Juzgado 25° en funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas (AMC).

Esto por el delito de homicidio en grado de complicidad correspectiva. Los pesquisas informaron que durante la captura el antisocial tenía en su poder un arma de fuego tipo revólver, calibre 38 mm.

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Quedando a disposición de la Fiscalía 20° del Ministerio Público del AMC en materia de delitos comunes, para el debido proceso penal. El Cicpc reitera su compromiso con la paz y la seguridad del país.

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