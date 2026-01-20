Funcionarios de la Policía Municipal de Valencia, aprehendieron a un azote dedicado al robo y hurto en la parroquia Miguel Peña, al sur de la ciudad.

Efectivos policiales adscritos a la Estación Policial Miguel Peña, lograron dar con la captura de un sujeto, quien se encontraba aparentemente involucrado en diversos robos en la zona, así como también en un hurto ocurrido recientemente en un establecimiento comercial ubicado en la avenida Aranzazu, diagonal al Centro Comercial Las Palmas.

Tras lograr la identificación del sujeto a través de los vídeos obtenidos por las cámaras de seguridad del local y luego de recibir el llamado de alerta de los comerciantes de la zona, los funcionarios lograron la detención del individuo en la referida avenida, cuando el mismo merodeaba por el lugar con la intención de practicar robo a una transeúnte.

Durante la aprehensión se le incautó un arma de fuego, calibre 16mm, el cual se presume utilizaba para pracricar los delitos. El sujeto de 45 años, estaba señalado como azote de la parroquia Miguel Peña, apodado «El Guajiro».

Al ser verificado por el Sistema de Investigación e Información Policial (Siiipol), el hombre a arrojó registros policiales por hurto genérico común y hurto calificado. El caso fue notificado y remitido al Ministerio Público (MP).