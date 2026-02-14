Compartir

El homicida de la periodista Kalinina Ortega fue capturado, la noticia la dio el comisario Douglas Rico en sus redes sociales. El sujeto fue capturado en el estado Bolívar y puesto a la orden del Ministerio Público.

Tras varios años de exhaustiva búsqueda e investigaciones realizados por la División de Investigaciones de Homicidios, se logró la detención de Armando Ricci Degiosti (71); en el estado Bolívar.

Luego de determinarse de manera técnico- científica su autoria en el homicidio de la periodista Kalinina Ortega (81). Ocurrido en el año 2016 en su vivienda ubicada, en San Bernardino, Caracas, Distrito Capital, siendo localizado sus restos óseos en el año 2022.

Capturado el homicida de la periodista Kalinina Ortega

‎Las investigaciones iniciaron cuando familiares de la occisa reportaron su desaparición y tras varios años se ubicaron sus restos óseos. Por lo que en articulación con el Senamecf se realizaron las pesquisas para certificar que se trataba del cadáver de la reconocida periodista.

Luego de varios años de trabajo por parte de la Policía Científica, se logró la detención del septuagenario en el estado Bolívar. Luego de determinarse que valiéndose de la amistad con la víctima y sus labores como jardinero, se quedaba en dicha vivienda.

Y el día del hecho, sostuvieron una fuerte discusión la cual se tornó agresiva y el detenido, tomó una botella vacía y le propinó un fuerte golpe a la fémina, dejándola sin vida. Para luego, envolver el cadáver en sábanas.

La enterró en la casa

Cavando un hueco en la parte posterior de la vivienda para posteriormente sepultarla con tierra y colocarle una mata frutal encima para que no fuera localizada. Posteriormente, realizó una limpieza del inmueble.

NO DEJES DE LEER EN N24C: Hombre lanza del segundo piso de un edificio a su cuñado y huye

Donde había sangre para luego apoderarse de varios objetos y posteriormente huir del lugar, desechando todas las evidencias en un contenedor de basura que se ubicaba en la zona. Siendo puesto a la orden del Ministerio Público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas