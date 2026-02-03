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Hombre con notificación roja ante Interpol de República Dominicana por secuestro y homicidio fue detenido en el estado Miranda. Funcionarios de la Delegación Municipal Ocumare del Tuy, realizaron la captura en San Francisco de Yare, municipio Simón Bolívar, estado Miranda.

Como: Henry Guillermo Velázquez Acevedo (39), fue identificado el detenido, quien poseía Notificación Roja. Por ante la oficina judicial de atención permanente, San Pedro de Macorís, República Dominicana.

Capturado en Miranda hombre con notificación roja ante Interpol

Por secuestro y homicidio, donde figuraba como víctima, Keily Andrea Pernía Álvarez, ocurrido en Boca Chica, en enero 2019. Asimismo, posee registros policiales por robo de vehículo automotor y, aprovechamiento de cosas proveniente del delito; quedando a la orden del Ministerio Público.

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