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Capturado femicida en el Zulia, se negó a aceptar que la relación había terminado

By Redacción Carabobo
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Capturado femicida en el Zulia

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Fue capturado un femicida en el Zulia, el sujeto se negaba a aceptar que la relación había terminado. El caso lo dio a conocer el comisario Douglas Rico a través de sus redes sociales, el sujeto quedó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Delegación Municipal Cabimas, realizaron la detención de Jonathan José Bueno Contreras (36). En el sector Santa Cruz, parroquia Rafael Urdaneta, municipio Simón Bolívar, estado Zulia, por el femicidio de su ex pareja Yoleidi Josefina La Forgia González (31),

El hecho ocurrió la mañana del pasado 29 de noviembre en el sector antes referido. De acuerdo a las investigaciones realizadas, se pudo conocer que la víctima había puesto fin a la relación sentimental que mantenía con Jonathan.

Capturado femicida en el Zulia

Sin embargo, este se negaba a aceptarlo, por lo que el día del crimen se apersonó en la residencia de Yoleidi a fin de entablar una conversación. La cual se tornó acalorada y en un descuido de la fémina, el hombre la golpeó varias veces con un bate.

La mujer falleció de forma inmediata. Es de señalar que, en la residencia se encontraban los tres hijos de la pareja en uno de los dormitorios; quedando el caso a disposición del Ministerio Público.

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