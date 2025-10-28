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Fue capturado un femicida en Falcón tras 24 días que estaba prófugo de la justicia. Rafael de Jesús Colina García señalado de asesinar a su expareja en Tocópero en esa entidad fue capturado la tarde de ayer lunes 27 de octubre de 2025.

Colina García el 3 de octubre de este año asesinó de seis cuchilladas a Carmen Guadalupe Clara Clara, la mujer había terminado la relación un mes antes, pero el sujeto se negaba aceptarlo. Ante esto procedió a quitarle la vida.

Ayer una comisión de la policía de Falcón estaba tras la pista del sujeto, que estaba en casa e un familiar. Este se encontraba escondido en una vivienda en San José de La Costa donde fue capturado.

Capturado femicida en Falcón

El General de Brigada y Secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Morales Miranda dio a conocer de la captura del autor del vil asesinato de la mujer. Dijo Morales que este quedó a la orden del Ministerio Público.

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Colina García de 41 años mantenía una relación la mujer de 30 años, la cual era una persona muy apreciada por la comunidad. El femicidio se suma a los que han ocurrido en lo que van de año en el país.

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