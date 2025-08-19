Compartir

Fue capturado un hombre señalado de asesinar a su pareja en Tocuyito, municipio Libertador. El hecho ocurrió el domingo en horas de la noche, en uno los urbanismos de la zona. Donde se observaron comisiones de seguridad.

Cerca de las 7:30 de la noche, Nuvis Indira Perozo de 44 años estaba discutiendo con su pareja, Denninson Rincón Cruz por razones desconocidas. Al parecer los ánimos se fueron caldeando y fue cuando el sujeto metió a la dama a la piscina de la casa.

Luego de someterla y ahogarla este tomó la camioneta de la dama para huir de la casa. Familiares de la mujer, se percataron de lo ocurrido, Perozo fue llevada de inmediato a un centro asistencial en Tocuyito donde llegó sin signos vitales.

La camioneta Tacoma de la mujer, que se había llevado el sujeto fue encontrada en la estación de servicio El Prado en la Autopista Valencia Campo de Carabobo. Denninson al parecer se habría entregado a comisiones de seguridad del estado.

Señalado de asesinar a su pareja en Tocuyito

Nuvis, según datos aportados era una conocida empresaria del ramo de pinturas en el estado Carabobo. Mientras que Rincón Cruz era conocido en el municipio Libertador por ser un barbero de renombre.

El triste hecho se suma a los ocurridos en el país, donde varias mujeres han sido asesinadas por su pareja. Casos conocidos como el de Génesis Medina en Yaracuy, Bolívar, Anzoátegui, Amazonas además del estado Portuguesa.

