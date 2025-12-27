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Fue capturado octogenario por abuso sexual en Maracaibo a una persona vulnerable. La información fue dada por el Cuerpo de Policía del estado Zulia. El detenido quedó a la orden del Ministerio Público.

Patrulleros del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), recibieron un reporte de la Central de Comunicaciones Ven 911. Para que pasarán al barrio Pradera Alta de Maracaibo, a verificar un hecho de presunto abuso sexual a una niña de 10 años de edad.

Al llegar al sitio los agentes encontraron a un grupo de vecinos que rodeaban la vivienda de un adulto mayor, de 81 años de edad. Acusado de abusar sexualmente de una menor, a la que llevó a su casa bajo engaño.

Capturado octogenario por abuso sexual

Testigos indicaron a la policía que una vecina observó a través de una ventana que José Dolores Máquina, abusaba de la pequeña. Consternada empezó a dar gritos alertando a los demás residentes, además, contaron que la niña salió de la habitación, desnuda.

Los Cpbez resguardaron a la niña, de quién se conoció está en condición de calle, los uniformados dieron aviso del caso al Consejo de Protección del Niño, y Adolescentes. Lo que permitió que una consejera se presentara en el lugar para velar por la integridad de la niña.

La cual fue llevada al Centro de Diagnóstico Integral Simón Bolívar, donde fue remitida al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. Una vez recibió atención médica la infante fue llevada al Centro de Coordinación Policial Maracaibo Oeste.

El hombre detenido quedó bajo custodia en la sede policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía 35 del Ministerio Público. Cabe destacar que los Cpbez junto a los funcionarios de Consejo de Protección iniciaron trabajos para ubicar a los familiares de la pequeña.

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