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Funcionarios adscritos a la División Contra Drogas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) del estado Monagas efectuaron la aprehensión en flagrancia de un ciudadano, por tráfico de sustancias estupefacientes en el sector Los Cocos del municipio Maturín.

El procedimiento se llevó a cabo luego de que los efectivos policiales observaran una situación irregular en la zona, lo que motivó la intervención inmediata; lo cual dio como resultado la colecta de diversas evidencias vinculadas presuntamente al tráfico de sustancias estupefacientes.

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Entre los elementos incautados se encontraron dos envoltorios de tipo panela, contentivos de una sustancia vegetal de color verdoso, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 699 gramos.

Asimismo, se retuvo un teléfono celular, un bolso tipo morral y una balanza, instrumentos comúnmente utilizados para la distribución de drogas.

Capturado por tráfico de sustancias estupefacientes en Monagas

El ciudadano fue puesto a la orden del Ministerio Público, a fin de continuar con el proceso legal correspondiente y determinar su responsabilidad penal en el hecho.

Este procedimiento forma parte de las acciones permanentes que adelanta la División Contra Drogas en el estado Monagas, como parte de la lucha contra el narcotráfico y la protección de las comunidades.

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