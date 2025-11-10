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Fue capturado un presunto azote de Miguel Peña con un facsímil de arma de fuego. El procedimiento lo dio a conocer la Policía Municipal de Valencia en su cuenta en la red social Instagram.

La captura se dio durante el desarrollo de un dispositivo de seguridad. A través de labores de patrullaje preventivo realizado por funcionarios adscritos a la Estación Policial Periférico, en las adyacencias de la estación de servicio El Prado.

Con el objetivo de garantizar seguridad y prevenir incidencias delictivas, efectivos policiales avistaron a un sujeto quien al notar la presencia policial intentó evadirla; siendo capturado de manera inmediata.

Capturado presunto azote de Miguel Peña con un facsímil de arma de fuego

Al realizarle la debida inspección corporal, lograron incautar un facsímil de arma de fuego, el cual se presume utilizaba para amenazar y practicar robos a los transeúntes. Indicó la Policía Municipal de Valencia.

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Además, el hombre de 39 años, al ser verificado por el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojó registro policial. Y fue señalado por la comunidad como azote de la zona. El caso fue notificado al Ministerio Público (MP).

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