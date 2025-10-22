Compartir

Fue capturado un sujeto con presunta droga en Miguel Peña, parroquia ubicada en la Gran Valencia. Funcionarios de la Estación Policial Bella Vista, perteneciente al Centro de Coordinación Policial Valencia Sur I, realizaron la aprehensión de un ciudadano.

Por presunta posesión de sustancias estupefacientes, durante labores de patrullaje preventivo en el cuadrante 22, parroquia Miguel Peña. El procedimiento se efectuó a las 10:00 p. m., en la Avenida Principal El Paito, donde fue detenido Jesús Elías Moreno Páez, de 23 años de edad.

Capturado sujeto con presunta droga en Miguel Peña

Quien no portaba documentación al momento del arresto. El ciudadano reside en la misma zona donde fue interceptado. Durante la inspección, los funcionarios incautaron un envoltorio de material sintético que contenía aproximadamente 91 gramos de presunta marihuana.

NO DEJES DE LEER AHORA: Sobrino estaría involucrado en el asesinato y robo a su tío en Coro

El detenido fue trasladado a la estación policial y se notificó al Fiscal 29 del Ministerio Público, para continuar con el proceso legal correspondiente. Asimismo, se realizó la evaluación médica en el Ambulatorio Lomas de Funval, bajo la atención del Dr. de guardia.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas