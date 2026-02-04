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Un sujeto de alta peligrosidad en Puerto Cabello fue capturado por la Policía Municipal, indicó el cuerpo de seguridad en sus redes sociales. Se trata de un joven de 24 años el cual fue capturado en el terminal de pasajeros Juan José Flores.

Este fue abordado por los oficiales para la respectiva inspección corporal y al ser verificado en el sistema de Información Policial (Siipol) tenía tres órdenes de captura. Además de 18 registros policiales.

Capturado sujeto de alta peligrosidad en Puerto Cabello

Enseguida fue trasladado al centro de Coordinación Policial, quedando identificado como Albert Gómez Torrealba de 24 años de edad. Quien tiene residencia fijada en Barquisimeto, estado Lara.

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Indicó la Policía Municipal de Puerto Cabello que el sujeto cometía sus fechorías en los estados Lara como en el Táchira. Ya que allí es donde acumula en alto prontuario policial que posee en los archivos. Gómez Torrealba quedó detenido y se encuentra ahora a la orden del Ministerio Público.

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