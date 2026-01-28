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Fue capturado el sujeto que asesinó al hijo del Kid Rodríguez, la información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab en sus redes sociales. Deiker Rodríguez era un oficial de la PNB y falleció en un operativo de seguridad.

Informó el Fiscal Saab que fue aprehendido para ser imputado por el Ministerio Público, Yibran Pérez. Por los delitos de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y motivo fútil, dijo el titular del Ministerio Público.

Sujeto que asesinó al hijo del Kid Rodríguez

Dicho delincuente pertenecía a una banda delictiva llamada Los Sujetos de la Piscina. Además fue solicitada orden de aprehensión en contra de los criminales Jesús Villalobos, Juan Castro, José Urbaez y Brayan Febres, quienes participaron en estos hechos.

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