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Funcionarios de la Policía Municipal de Guacara capturaron a un hombre que se encontraba solicitado por drogas en la justicia venezolana. Todo durante un operativo de patrullaje realizado en la carretera nacional que conecta con el municipio Los Guayos.

Verificación a través del Siipol

El detenido fue identificado como Francisco A.S.G., quien fue interceptado por los uniformados en la referida arteria vial. Al momento de solicitarle su documentación y verificar sus datos a través del Sistema de Información e Información Policial (Siipol), el sistema arrojó una orden de captura vigente.

De acuerdo con el reporte oficial, el ciudadano era requerido por el Juzgado Segundo de Control del Estado Carabobo por el delito de drogas.

A la orden del Ministerio Público

Tras la aprehensión, los efectivos policiales notificaron a la Fiscalía de guardia del Ministerio Público. El ente que giró las instrucciones pertinentes para presentar al ciudadano ante los tribunales correspondientes, siguiendo el debido proceso por la orden requerida.

Desde la institución policial se informó que estos operativos se mantienen desplegados en diversos sectores del municipio, bajo las directrices de la Alcaldía de Guacara y la Gran Misión Cuadrantes de Paz, con el objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes de la zona.

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