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Detenido en flagrancia un sujeto de 36 años en el sector Santa Eduvigis de Los Teques, por presunto abuso sexual conta niña de 9 años. Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), adscritos a la División de Investigación Penal (DIP) base Altos Mirandinos, capturaron al mismo.

El procedimiento se llevó a cabo tras recibir la denuncia, lo que permitió a las comisiones policiales desplegarse de inmediato hasta la residencia del sospechoso. La captura se ejecutó siguiendo estrictamente los protocolos establecidos en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA). Hecho que garantizó el resguardo de la víctima durante todo el proceso.

Detenido por abuso sexual en Los Teques

Tras la aprehensión del ciudadano, cuya identidad no fue revelada para proteger el debido proceso, el caso fue remitido a las autoridades correspondientes para su procesamiento.

El detenido quedó a disposición de la fiscalía competente para la imputación de cargos y el inicio de las investigaciones judiciales de rigor. Por otro lado, autoridades competentes activaron los mecanismos de asistencia integral para la menor, asegurando el acompañamiento psicológico y legal necesario.

El cuerpo policial ratificó su compromiso de actuar con celeridad ante delitos que vulneren la integridad física y emocional de los infantes en la región.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por División de Investigación Penal Altos Mirandinos (@dip_basealtosmirandinos)

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