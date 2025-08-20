miércoles, agosto 20, 2025
Capturado un hombre por robo a mano armada en Miguel Peña

By Redacción Carabobo
Funcionarios de la Policía Municipal de Valencia, aprehendieron a un hombre por robo a mano armada contra una ciudadana; hecho registrado en el sector Cañaveral de la parroquia Miguel Peña.

Los efectivos policiales, adscritos a la Estación Policial Periférico, lograron la detención del sujeto de 25 años, quien bajo amenaza física; utilizando un arma blanca, intentó despojar de su cartera a la víctima y huir del sitio de los hechos.

Los funcionarios de la Policía Municipal de Valencia, desplegados en labores de patrullaje y recorridos preventivo en el sector, fueron alertados y rápidamente dieron con el sujeto, capturándolo en flagrancia.

Durante la detención, al sujeto se le incautó un arma blanca tipo cuchillo, además, el detenido fue señalado por los habitantes y los comerciantes como azote de la zona, dedicado al robo y hurto en locales comerciales de la zona.

El caso fue notificado al Ministerio Público (MP) para su debido procesamiento.

