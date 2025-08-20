Compartir

Funcionarios de la Policía Municipal de Valencia, aprehendieron a un hombre por robo a mano armada contra una ciudadana; hecho registrado en el sector Cañaveral de la parroquia Miguel Peña.

Los efectivos policiales, adscritos a la Estación Policial Periférico, lograron la detención del sujeto de 25 años, quien bajo amenaza física; utilizando un arma blanca, intentó despojar de su cartera a la víctima y huir del sitio de los hechos.

Capturado un hombre por robo a mano armada en Miguel Peña

Los funcionarios de la Policía Municipal de Valencia, desplegados en labores de patrullaje y recorridos preventivo en el sector, fueron alertados y rápidamente dieron con el sujeto, capturándolo en flagrancia.

NO DEJES DE LEER AHORA: Ministerio Público dio nuevos detalles del asesinato de Génesis Medina en Yaracuy

Durante la detención, al sujeto se le incautó un arma blanca tipo cuchillo, además, el detenido fue señalado por los habitantes y los comerciantes como azote de la zona, dedicado al robo y hurto en locales comerciales de la zona.

El caso fue notificado al Ministerio Público (MP) para su debido procesamiento.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas