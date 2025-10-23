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Capturado un sujeto en Barinas por tráfico de municiones

By Redacción Carabobo
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Capturado un sujeto en Barinas por tráfico de municiones

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Fue capturado un sujeto en Barinas por tráfico de municiones, la información la dio el Fiscal General de la República, Tarek William Saab en sus redes sociales. El sujeto identificado como Oscar Uribe tenía en su poder 1600 proyectiles.

Capturado un sujeto en Barinas por tráfico de municiones

El Fiscal Saab informó que fue imputado y privado de libertad por el Ministerio Público de Barinas, por el delito de tráfico ilícito de municiones en el país. Dicho delincuente tenía en posesión los  proyectiles para su comercialización ilícita.

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