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Fue capturado un sujeto en Las Palmitas por funcionarios de la Policía del estado Carabobo, adscritos al Centro de Coordinación de La Isabelica. Este estaría presuntamente vinculado al delito de tráfico de municiones.

Esto durante un despliegue de patrullaje en la avenida principal de la Urbanización Las Palmitas, sector 23, parroquia Rafael Urdaneta del municipio Valencia. El procedimiento se efectuó ayer luego de las cinco y media de la tarde.

Los efectivos avistaron a dos sujetos a bordo de una moto que, al notar la presencia de la comisión, intentaron evadirla. Tras una breve persecución, se logró la captura del conductor, identificado como Jhonatan Jesús Molina Urbina, (35), apodado El Feo.

Capturado un sujeto en Las Palmitas

Quien portaba un bolso tipo bandolero en cuyo interior se hallaron 77 cartuchos sin percutir de diferentes calibres. El acompañante logró darse a la fuga por una vereda. Durante la verificación en el sistema SIIPOL, se constató que el detenido posee un registro policial.

Por el delito de robo genérico, según expediente I-649578, con fecha del 6 de enero de 2011. Asimismo, se incautó una motocicleta marca KADI, modelo 150, color gris, placa AR5J73N, utilizada durante el intento de huida.

Presuntamente implicado en un asesinato

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el aprehendido estaría presuntamente implicado en el homicidio de Gil Calderón Jeison Eulises. Hecho ocurrido en horas de la madrugada del mismo día en la calle 48 de la Urbanización Experimental Las Palmitas.

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El segundo sujeto, conocido con el alias de “El Coli”, presunto integrante de una banda delictiva que opera en la zona, también estaría vinculado al crimen; indicó la Policía del estado Carabobo en sus redes sociales.

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