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Durante un procedimiento realizado por funcionarios de la Policía de Falcón, se logró la detención de dos sujetos apodados «Frente e’ Cochino» y «El Mancos» dedicados a la distribución de drogas en la calle Zulia del sector La Florida en Los Taques, península de Paraguaná.

La captura de José Luis, de 57 años, conocido en los bajos fondos como «Frente e’ Cochino» y «El Mancos» identificado como Jesús Rafael de 51 años, se llevó a cabo la tarde del miércoles 27 de agosto, cuando los efectivos lograron desmantelar un centro de distribución de droga en la dirección antes mencionada.

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En el despliegue policial se logró incautar 77 envoltorios tipo cebollita de presunta cocaína, un envoltorio de presunto bicarbonato de sodio, una balanza, un plato, una tijera, mil 706 bolívares en moneda nacional y un teléfono celular.

Por medio de la información que suministró el organismo de seguridad, se conocio que «Frente e’ Cochino» registra siete antecedentes: dos por homicidio uno del 90 y otro 2015; cuatro por droga y uno por violación. Por su parte, «El Mancos» tiene antecedentes por droga.

El caso pasó a la orden de la Fiscalía XIII del Ministerio Público para que continúe con lo establecido en la ley.

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