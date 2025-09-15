PortadaSucesos

Capturados dos sujetos armados en La Isabelica

By Redacción Noticias24Carabobo
0
168
Capturados dos sujetos armados en La Isabelica
Foto: Policía de Carabobo.

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Capturados dos sujetos armados en La Isabelica, municipio Valencia, estado Carabobo. La Policía de Carabobo dio a conocer dicho procedimiento a través de sus redes sociales. Ambos sujetos quedaron en manos del Ministerio Público.

Durante patrullaje en la avenida Intercomunal Isabelica-Plaza de Toros, fueron detenidos Rozner Gaime (“El Campeón”) y Alexander Martínez (“El Ale”), quienes intentaron huir al notar presencia policial.

Capturados dos sujetos armados en La Isabelica

Se les incautaron dos revólveres, uno calibre 32 mm sin serial visible y otro calibre 38 mm con tres municiones. Ambos sujetos presentaban antecedentes por robo y porte ilícito, dijo el informe policial.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¡Triste!, Accidente en Ciudad Bolívar dejó tres personas fallecidas

El cuerpo de policía estadal se encuentra desplegado las 24 horas del día en los 14 municipios carabobeños.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Persona falleció en la ARC a la altura del distribuidor Yagua

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
¡En tendencia!, Estos son los lugares o pueblos con nombres más peculiares en Venezuela
Artículo siguiente
Luto en la Policía Municipal de Valencia por el fallecimiento de una oficial
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes