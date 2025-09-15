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Capturados dos sujetos armados en La Isabelica, municipio Valencia, estado Carabobo. La Policía de Carabobo dio a conocer dicho procedimiento a través de sus redes sociales. Ambos sujetos quedaron en manos del Ministerio Público.

Durante patrullaje en la avenida Intercomunal Isabelica-Plaza de Toros, fueron detenidos Rozner Gaime (“El Campeón”) y Alexander Martínez (“El Ale”), quienes intentaron huir al notar presencia policial.

Capturados dos sujetos armados en La Isabelica

Se les incautaron dos revólveres, uno calibre 32 mm sin serial visible y otro calibre 38 mm con tres municiones. Ambos sujetos presentaban antecedentes por robo y porte ilícito, dijo el informe policial.

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El cuerpo de policía estadal se encuentra desplegado las 24 horas del día en los 14 municipios carabobeños.

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