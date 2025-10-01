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Fueron capturados dos sujetos por asesinar a un hombre en Caracas. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico a través de sus redes sociales. Quedando ahora en manos del Ministerio Público.

Los hombres fueron detenidos por funcionarios de Investigaciones de Homicidios, por su participación en el homicidio de Henrry Torres Coy y el robo de su vehículo. ocurrido en el Kilómetro 17 del Junquito, urbanización Cumbres Las Orquídeas, Caracas.

Se pudo conocer que, Jean Pier Josué Torrealba (24), se presentó en la sede policial e inicialmente proporcionó información falsa sobre el caso. Tras ser interrogado, Torrealba confesó que había recibido mensajes en Facebook; de José Manuel Astudillo Subero (20), quien le pedía ayuda para huir de la escena de un crimen.

Capturados dos sujetos por asesinar a un hombre en Caracas

Pero, las investigaciones arrojaron que el día del hecho, Astudillo Subero asesino a Torres Coy con un arma blanca después de una fuerte discusión. Solicitando el apoyo de Torrealba para huir del sitio con el vehículo de la víctima, un Toyota Corolla de color beige, el cual abandonaron en la autopista Caracas-La Guaira.

Ambos implicados, José Manuel Astudillo Subero y Jean Pier Josué Torrealba, fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Recuperándose como evidencia el vehículo del occiso.

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