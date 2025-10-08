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Fueron capturados dos sujetos por el presunto hurto de vehículos en Valencia, informó la Policía de Carabobo en las últimas horas. Ambos sujetos quedaron en manos del Ministerio Público en nuestra entidad.

Funcionarios de este cuerpo policial lograron la aprehensión de dos ciudadanos presuntamente involucrados en el hurto frustrado de vehículos en la zona norte de Valencia. Ambos se encuentran detenidos.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, tras una rápida respuesta al llamado de los circuitos comunales. Lo que permitió la captura de los individuos mientras intentaban huir luego de cometer un hecho delictivo en la comunidad.

Capturados dos sujetos por el presunto hurto de vehículos en Valencia

Una vez verificados en el Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL), se constató que ambos sujetos presentaban solicitud por los delitos de robo agravado además de hurto. Dijo la policía.

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Durante la actuación policial fueron incautados diversos elementos de interés criminalístico, entre ellos: un destornillador, una escopeta recortada. Un bolso, billetes de denominación extranjera, un radio portátil y una motocicleta marca Empire, color negro.

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