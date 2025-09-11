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Fueron capturados dos sujetos por microtráfico de drogas en Parque Valencia, la información la suministró el cuerpo de Policía de Carabobo en sus redes sociales. Ambos hombres quedaron en manos del Ministerio Público para su proceso judicial.

Funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial La Isabelica, lograron la aprehensión de dos ciudadanos en la vía pública. Específicamente en la Av. Principal, recta de Santa Inés, entrada del callejón La Cauchera, sector Invasiones Parque Valencia.

Durante labores de patrullaje preventivo, los efectivos del Cuadrante de Paz C-38 (CPNB) detectaron una actitud sospechosa por parte de los individuos; quienes al notar la presencia policial mostraron signos de nerviosismo.

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Tras darles la voz de alto y realizar la inspección corporal correspondiente, se incautaron dos envoltorios de presunta cocaína, con un peso aproximado de 15 gramos cada uno. Además de dos teléfonos celulares que fueron registrados como evidencia.

Capturados dos sujetos por microtráfico de drogas en Parque Valencia

Los detenidos fueron identificados como:

– Daniel Antonio Mendoza, de 47 años, natural del estado Yaracuy, con antecedentes policiales por actos lascivos y robo genérico, según el sistema SIIPOL.

– Geraldo Andrés Ávila Ávila, de 34 años, natural de Maturín, sin registros previos.

Ambos fueron trasladados al Centro Quirúrgico Carabobo 200 para su evaluación médica y posteriormente remitidos a la Estación Policial Isabelica, donde se notificó a la Fiscalía N°29, en competencia contra las drogas, quien giró instrucciones para la elaboración de las actas correspondientes.

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